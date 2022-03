Ukrainischer Präsident: „Russland will uns auslöschen“

Russland hat sich zu erneuten Verhandlungen mit der Ukraine am Mittwochabend bereit erklärt. „Unsere Delegation ist bereit, die Gespräche fortzusetzen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Indes schlägt der ukrainische Präsident mit dramatischen Worten Alarm: „Moskau will uns auslöschen.“