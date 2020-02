Umbau für den Opernball: Große Baustelle und hunderte Arbeiter

Am Dienstag haben in der Wiener Staatsoper die Umbauarbeiten für den Opernball am Donnerstag begonnen. Für den Leiter der Umbauarbeiten Alexander Hainka ist es der erste Einsatz, für Opernball-Organisatorin Maria Großbauer der letzte.