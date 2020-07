Ums: Bach wird zu reißender Sturzflut

In Ums hat sich ein Bach in eine Sturzflut verwandelt. Südtirols Feuerwehren haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, den stark fließenden Wassermassen Herr zu werden und ein Überlaufen der Bäche zu verhindern. Video: FFW Ums