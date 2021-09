Unfall im Feierabendverkehr: Stau in Bozen Süd

In der Bozner Einsteinstraße kurz vor dem Kreisverkehr Grutzen sind am Dienstag um 17.30 Uhr ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen: Zwar war das Auto nur leicht beschädigt, doch klagte die Fahrerin über Unwohlsein. So wurde sie von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Bozen, der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob/Grutzen und von den Sanitätern des Weißen Kreuzes vorsichtig durch den Kofferraum geborgen; ohne zusätzliche Belastungen für die Wirbelsäule der Fahrerin, die zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus gebracht wurde. "Wir haben dafür die Rückbank des Autos ausgebaut", berichtet der Kommandant der FFW St. Jakob/Grutzen, Florian Gruber. Im Einsatz war auch die Stadtpolizei. Es kam zu Stau im Feierabendverkehr.