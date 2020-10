Unfassbar: Frühchen in Leichenhalle lebt

Am 21. Oktober traten bei einer schwangeren Frau in Mexiko Komplikationen auf, im Krankenhaus erklärten die Ärzte, dass die Geburt eingeleitet werden muss. Das Frühchen (5 Monate) wurde kurz nach der Geburt für tot erklärt und in die Leichenhalle gebracht. 2 Stunden später wollte der Vater seinen toten Sohn mit dem Bestatter abholen – doch das Baby atmete und bewegte sich. Laut Angaben des Vaters gehe es dem Buben den Umständen entsprechend gut. Gegen das Krankenhaus La Margarita in der Stadt Puebla wird ermittelt.