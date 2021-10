Ungeimpfter auf Intensivstation: „Jetzt sehe ich es auch ein - Impfen gehen, sofort!“

Auf der Coivd-Intensivstation im Bozner Krankenhaus liegen zur Zeit fast ausschließlich ungeimpfte Patienten. 4 von ihnen hat Filmemacher Andrea Pizzini in seinem Format „Wellenbrecher“, in dem er aus der Intensivstation berichtet, interviewt. Einer Veröffentlichung stimmte aber nur Klaus Leonardi aus Bozen zu: Es sei für ihn zwar schwer in der Öffentlichkeit einen Fehler zugeben zu müssen, es sei ihm aber ein Anliegen seine Geschichte zu erzählen, damit andere nicht den selben Fehler begehen, den er begangen hat. „Hier bist du jede Minute mit dem Tod konfrontiert. Geht impfen – sofort!“, fordert Leonardi alle auf, die noch nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Aufnahmen: Andrea Pizzini/Wellenbrecher