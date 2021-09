Für diese Motorradfahrer machen Schutzengel Überstunden

Schockierende Aufnahmen einer Überwachungskamera in Bantwal im Westen Indiens. 2 Männer auf einem Motorrad wollen in eine Seitenstraße abbiegen – dann werden sie von einem entgegenkommenden Auto voll erfasst. Das Motorrad fliegt meterweit durch die Luft. Wie durch ein Wunder kamen die beiden Motorradfahrer mit leichten Verletzungen davon – sie wurden noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen.