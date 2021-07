Unglaubliche 60 Meter: Tiefster Indoor-Pool der Welt eröffnet

In Dubai geht es nicht nur hoch hinaus, sondern auch tief hinunter. Das Deep Dive Dubai hat mit seinem neuen Swimmbad einen Weltrekord aufgestellt. 60 Meter tief kann man hier tauchen, damit wurde der bisherige Rekord von 45 Metern des Deepspot in Polen gebrochen. Der Swimmingpool ist eine Unterwasserwelt, die in verschiedene Themenbereiche unterteilt ist. Zugleich dient er auch als Unterwasser-Filmstudio mit fast 60 Kameras, einer Lichtanlage und Soundsystem. Das Deep Dive Dubai ist für erfahrene Taucher, aber auch für Familien, die Einsteigerkurse belegen wollen.