Unheimliche Serie: 12. Einbruch in Tankstelle in Bozen

Sage und schreibe zum 12. Mal in 12 Jahren ist bei der Esso-Tankstelle in der Pfarrhofstraße eingebrochen worden: Die beiden unbekannten Täter erbeuteten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nur einige 100 Euro, richteten aber einen Schaden von 3000 bis 4000 Euro an. Die Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen – und das finden sie bei den Tankstellen, berichtet Esso-Tankstellen-Pächter Walter Soppera im STOL-Interview.