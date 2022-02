Unheimliche Szenen: Sirenenalarm in Kiew

Am Morgen des 24. Februar heulten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew die Sirenen, als russische Truppen die Ukraine angriffen. „Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstagmorgen in einer Fernsehansprache. Wenig später wurden Explosionen in der Nähe mehrerer Städte, darunter Charkiw, Dnipro und Kiew, gemeldet. In diesem Video, welches am Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus in Kiew aufgenommen wurde, sind lautstark Sirenen zu hören. In Kiew leben knapp 2 Millionen Menschen. Video: Oliver Vink via Storyful