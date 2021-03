„United we stream“: Das war der größte DJ-Livestream des Landes

Am vergangenen Samstag um Punkt 12 Uhr ist der Startschuss gefallen, für „United we stream“ aus dem Club Max in Brixen. 24 Deejays, 12 Stunden DJ-Musik im Livestream. Mit der Aktion wollten die DJ-Szene ein kleines Lebenszeichen setzen.