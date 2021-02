„Unterland testet“ gegen Corona

Die Gemeinden des Sprengels Unterland bieten für ihre Bürger freiwillige Antigenschnelltests an. Die Aktion „Unterland testet“ hat am Samstag begonnen und dauert bis 27. März. Dienstags und samstags wird in 2 Drive-in-Stationen in Auer und Salurn getestet.