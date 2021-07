Untermais: Auto brennt vollständig aus

Am Freitagnachmittag ist die Freiwillige Feuerwehr Untermais zu einem Einsatz ausgerückt: Ein Auto hatte gegen 14.25 Uhr in der Gampenstraße angefangen, zu brennen. Beim Eintreffen der Wehrleute stand das Auto bereits in Vollbrand, es brannte komplett aus. Personen wurden nicht verletzt, auch entstand kein weiterer Sachschaden. Gegen 15.10 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.