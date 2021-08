Frangart: Unfall zwischen Traktor und Lieferwagen fordert Schwerverletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag in Frangart in der Gemeinde Eppan gekommen. Ein Traktor und ein Lieferwagen waren in den Unfall verwickelt. Eine Person wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.