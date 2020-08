Unwetter im Piemont: Wasser schießt aus Gully

In der norditalienischen Region Piemont sind heftige Unwetter niedergegangen. In der Hauptstadt Turin standen am Montag mehrere Straßen unter Wasser. Im Susa-Tal war hingegen das Abwassersystem überlastet, aus einem Gully sprudelte nach einem Gewitter das Wasser heraus.