Unwetter in Deutschland: Dutzende Tote und Vermisste

Eine Hochwasserkatastrophe bedroht den Westen Deutschlands. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind ganze Landstriche überflutet, Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Häuser eingestürzt. Nach Dauerregen sind mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Im Ort Schuld in der Eifel wurden in der Nacht zum Donnerstag vier Häuser komplett und zwei weitere zur Hälfte weggespült. 50 bis 70 Menschen werden nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums vermisst. Weitere Gebäude in der Katastrophenregion seien vom Einsturz bedroht. Alle Feuerwehren sind im Einsatz.