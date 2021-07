Unwetter in Seis: Die STOL-Leservideos

Am Donnerstagabend haben sich über Seis am Schlern heftige Gewitter entladen. Kleine Bäche verwandelten sich in wenigen Minuten zu reißenden Wildbächen. Besonders dramatisch war die Lage in dem von der Seiser Alm kommenden Frötschbach.