Pflersch: Bach droht, über die Ufer zu treten

Eine brenzliche Situation ergab sich aufgrund der Unwetter am Samstag in Pflersch, einer Fraktion der Gemeinde Brenner. Dort drohte unter anderem der Koggraben über die Ufer zu treten. Im Weiler Stein am Pflerscher Talschluss wurde ein Straßenabschnitt vermurt. Bagger standen hier noch gestern im Einsatz.