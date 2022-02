Mure reißt Häuser mit – über 20 Tote

Die Metropolregion Rio de Janeiro ist am Dienstag von einem heftigen Unwetter heimgesucht worden. Nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen hat es in der Bergregion Küsten-Metropole mindestens 23 Tote gegeben. Dies berichtete das brasilianische Fernsehen am Dienstagabend (Ortszeit).