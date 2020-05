Urlaub in Südtirol: Campingplatzbetreiber sind gerüstet

Noch sind die Stellplätze auf Südtirols Campingplätzen leer, doch schon bald werden sich hier urlaubsreife Touristen und auch Einheimische mit ihren Zelten und Campern „tummeln“. Ab 3. Juni sind Italiens Grenzen offen, die Urlauber aus Deutschland, der Schweiz und Italien etwa dürfen dann wieder in den Südtirol-Urlaub starten. Die hohen Sicherheitsstandards seien erfüllt, die Buchungslage gut, so Erich Egger vom Campingplatz Moosbauer in Bozen.