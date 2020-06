Ursachensuche nach Chaos-Nacht in Stuttgart

Die Aufarbeitung der Chaos-Nacht in Stuttgart vom Wochenende fängt jetzt an. 24 Menschen wurden im Zuge der Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag festgenommen, mindestens 19 Polizisten verletzt. Insgesamt sollen 400 bis 500 Menschen an den Krawallen teilgenommen haben.