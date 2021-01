US-Krise - Schwarzenegger zieht Vergleich zur Nazi-"Kristallnacht"

Der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat den Sturm aufs Kapitol mit dem Judenpogrom der Nazis in der sogenannten "Reichskristallnacht" 1938 verglichen. "Mittwoch war der Tag des zerbrochenen Glases hier in den USA", sagte Schwarzenegger in einer Videobotschaft. "Nachdem ich aus Europa komme, weiß ich aus erster Hand, wie Dinge außer Kontrolle geraten können", schlug er einen Bogen zu seiner Kindheit im Nachkriegsösterreich. Schwarzenegger bezeichnete US-Präsident Donald Trump als "gescheiterten Anführer".