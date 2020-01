US-Skistar Lindsey Vonn begleitet Lugner zum Opernball

Baumeister Richard Lugner wird dieses Jahr von US-Skistar Lindsey Vonn zum Wiener Opernball begleitet. Die 35-Jährige ist sie die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Sie gewann 82 Weltcuprennen in allen Disziplinen und trat im Februar 2019 bei der Ski-WM in Aare zurück. Die ehemalige Athletin folgt damit auf "The Body" Elle Macpherson, die Lugner im Vorjahr begleitete.