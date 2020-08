USA: 8-jähriger Bub in Schule festgenommen

Anwalt Benjamin Crump geht auf die Barrikaden: In Florida wurde vor 2 Jahren ein 8-jähriger Bub, der an ADHS, Depressionen und Panikattacken leidet, in Handschellen aus der Schule abgeführt. Der Bub soll seiner Lehrerin auf die Brust geschlagen haben. Der Fall wurde nun zu den Akten gelegt. Jetzt klagt Anwalt Crump gegen die Polizei und gegen die Schule.