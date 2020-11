USA: Entscheiden diese Hunde die Präsidentschaftswahl?

Herausforderer Joe Biden will wieder einen Hund ins Weiße Haus bringen, das hat eine gewisse Tradition bei US-Präsidenten. Deshalb setzt Hundehalter Biden auf Frauchen und Herrchen. In den USA leben geschätzt über 77 Millionen Hunde – Hundehalter sind daher mehr als nur das berühmte Zünglein an der Waage.