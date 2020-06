Varese: Hausdach stürzt ein – Mutter und 2 Kinder tot

Eine schreckliche Tragödie passiert ist in der Provinz Varese. In Albizzate wurden eine Mutter und 2 ihrer Kinder am Gehsteig von einem einstürzenden Hausdach erschlagen. Die 38-jährige Frau und ihr 5-jähriger Sohn waren auf der Stelle tot, das 15 Monate alte Mädchen im Kinderwagen starb wenig später im Krankenhaus.