Venedig: 3 Tornados ziehen über Sottomarina hinweg

Am Donnerstag wirbelten gleich 3 Wasserhosen über das Meer bei Sottomarina. Die Tornados richteten in der Gemeinde erhebliche Schäden an, Straßen standen unter Wasser. Um Venedig vor der Sturmflut zu schützen, wurde der Schutzdamm „Mose“ aktiviert.