Venedig: Delfin genießt Ruhe vor dem Markusplatz

Die Ruhe in der Lagunenstadt genießen nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Natur fühlt sich ohne den Touristenrummel offenbar wohl. Am Montag wurde im Wasser vor dem Markusplatz ein Delfin gefilmt. Der Meeressäuger plantschte seelenruhig vor sich hin. Zwar sind Delfine in der Lagune kein Novum, bisher hatten sie sich aber noch nie in eine Zone mit starker menschlichen Präsenz wie dem Markusplatz gewagt, berichteten lokale Medien.