Venedig: Krebs genießt den Markusplatz

Auf dem Markusplatz in der Lagunenstadt drängen sich normalerweise Touristen aus aller Welt. In der aktuellen Corona-Ruhe eroberten immer mehr Tiere Venedig zurück. Wie der Krebs auf den Markusplatz gekommen ist, ist unklar: Eine Möwe könnte den Krebs aus dem Schnabel verloren haben, auch ein Mensch könnte den Krebs auf den Platz gebracht haben. Oder, der Krebs genoss einfach die Ruhe in seiner Stadt.