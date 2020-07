Venedig: Seltener Gast am Strand von Cavallino

Venedig hat schon viele schillernde Gäste gesehen, doch dieser Gast ist wirklich was Besonderes. Am Strand von Cavallino tummelte sich Mitte Juli ein Rochen im Wasser. Rochen sind äußerst friedfertige Tiere, einigen Rochenarten – wie dem Stachelrochen - sollte man dennoch nicht zu nahe kommen. Fühlen sich Stachelrochen bedroht, setzen sie ihren Stachel mit Giftdrüsen und Widerhaken auch durchaus ein – was vor allem sehr schmerzhaft und in manchen Fällen auch tödlich ist.