Venedig: So schön war die Weihnachtsregatta

Am Sonntag war es wieder soweit: Hunderte „Gondolieri“ haben als Elf oder Weihnachtsmann verkleidet an der traditionellen Weihnachtsregatta am Canale Grande teilgenommen. Wegen der verschärften Einreisebedingungen nach Italien hatten sich heuer weniger Touristen als sonst üblich am Ufer der bekanntesten Wasserstraße der Welt versammelt. Dennoch war die Regatta wieder ein Hingucker.