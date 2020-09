Venetien: Ross und Reiter stürzen in den Fluss Piave

Tosenden Applaus von Schaulustigen gab es am Sonntag für die Feuerwehr in Fossalta di Piave unweit von Venedig. Ross und Reiter sind in den Fluss Piave gestürzt, die Feuerwehr konnte im letzten Moment das völlig erschöpfte Tier aus dem Fluss retten. Der Reiter hat den Zwischenfall ebenfalls unverletzt überstanden.