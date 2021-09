Verkehrssicherheit: So fühlt sich ein Autocrash an!

Eine ganz besondere Attraktion gibt es am Wochenende bei der Civil Protect in der Messe Bozen auf dem Stand des Weißes Kreuzes. In einem Autoüberschlags- und Aufprall-Simulator können die Besucher einen Verkehrsunfall am eigenen Leib miterleben.