Verletzte in Leifers: Randalierer geht mit Eisenstange auf Baristin und Gäste los

Brutaler Zwischenfall in der Kennedy-Straße in Leifers. Ein Mann aus Nigeria soll im Gastgarten eine Eisenstange abgerissen und damit auf die Baristin und einige Gäste losgegangen sein. Die Bar-Betreiberin wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Angeblich befinde sich der Randalierer in Gewahrsam, nachdem er auch auf Passanten losgegangen sein soll.