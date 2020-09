Verona: 81 Altersheimbewohner aus Flammen gerettet

Zu einem verheerenden Brand ist es am Donnerstag in Albaredo d'Adige, Provinz Verona, im Altersheim Centro Servizi Anziani Ca' Dei Nonni gekommen. Glücklicherweise konnten alle 81 Bewohner gerettet werden, nur 2 Personen wurden leicht verletzt. Die Betten wurden auf den Straßen rund um das Heim aneinandergereiht und Ärzte und Krankenschwestern untersuchten die geschockten Senioren. Später wurden die 81 Heimbewohner in eine Sporthalle gebracht. Das Feuer soll mit großer Wahrscheinlichkeit im Dachboden des Gebäudes ausgebrochen sein, warum ist jedoch noch unklar.