Verrückt: Fischen mit rohen Eiern

Fischen, das ist normalerweise eine Angel mit Haken, oder ein Netz. Es geht aber auch anders: Mit rohen Eiern! Der asiatische Wels lebt in der Trockenzeit in mit Wasser gefüllten Erdlöchern. Der Allesfresser lässt sich vom zerschlagenen Ei aus dem Erdloch locken. Sobald mit Beginn der Regenzeit der Wasserpegel wieder steigt, liegt das Erdloch im Fluss, See oder Teich und die Fische schwimmen wieder ganz normal. Dann müssen auch die Fischer wieder auf Angel oder Netz zurückgreifen.