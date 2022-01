Verrückt: Skijöring mit Büffel

Das gab es wohl noch nie. In Kanada hat Farmer Joel Lybbert mit seinem 4-jährigen Büffel „Indy“ seinen Kumpel am Snowboard durch den Schnee gezogen. „Ich will immer was Neues probieren. Also dachte ich an Büffel-Jöring“, erzählt Joel, der erst im Dezember mit seinem Büffel zum Einkaufen in die Stadt geritten war. Das Skijöring wird mit Pferden betrieben und ist auch in Südtirol weit verbreitet.