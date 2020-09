Vicenza: Rentner hilft einer Frau und wird brutal verprügelt

Auf einem Parkplatz in Vicenza ist ein Paar in Streit geraten. Ein Passant versuchte der Frau zu helfen, die von ihrem Partner tätlich angegriffen wurde. Der 25-jährige Italiener ging daraufhin auf den Rentner los, schlug ihm ins Gesicht. Als der 73-Jährige am Boden lag, setzte es Fußtritte. Das Opfer wurde mit einem Oberschenkelbruch und Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde wenige Minuten nach dem Video festgenommen.