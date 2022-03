Viral: Diese Eichhörnchen sind für den Frieden

Natur-Fotograf Geert Weggen lebt in Schweden und hat Freunde in der Ukraine und in Russland. „Beide Seiten leiden unter diesem Krieg“, sagt der 53-Jährige, der ein Zeichen setzen wollte. Also hat er Friedensbotschaften und Nüsse am Fensterbrett seines Landhauses platziert und die Filmkamera eingerichtet. Nach kurzer Zeit kamen bereits die ersten Eichhörnchen vorbei. Jetzt gehen diese Videos viral.