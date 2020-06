Virtuelles Konzert: Musikalischer Schulschluss in Meran

Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium Meran (Schwerpunkt Musik) lässt dieses Schuljahr trotz Corona musikalisch ausklingen. „We are the World“ von USA for Africa aus dem Jahr 1985 ist unter der Leitung von Professor Martin Graber entstanden und zeigt die beste Seite des home-schooling. Jeder einzelne arbeitet an seinen musikalischen Fähigkeiten, leistet seinen Beitrag und wird Teil eines großen Ganzen.