Zusammenschluss der Pitztaler- und Ötztaler Gletscher

Visualisierung des umstrittenen geplanten Zusammenschlusses der Pitztaler- und Ötztaler Gletscherskigebiete Tiroler Gletscher-Ehe: Uni-Bericht zeigt laut WWF Kurzsichtigkeit Laut einem Bericht der Universität Innsbruck, der auf Anfrage des WWF erstellt wurde, könnte der Gletscher im Projektgebiet des umstrittenen geplanten Zusammenschlusses der Pitztaler- und Ötztaler Gletscherskigebiete im Extremfall in 30 Jahren verschwunden sein. Dies belege die Kurzsichtigkeit des geplanten Skiprojekts, kritisierte der WWF am Donnerstag in einer Aussendung.