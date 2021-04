„Vogelt’s Gott“: Ein musikalischer Dank an alle Beschäftigten in der Gastronomie

Drei Schülerinnen der Landeshotelfachschule in Bruneck - Julia Althuber, Johanna Maria Burger und Michaela Kammerer – haben ihr Maturaprojekt veröffentlicht. Mit dem Song „Vogelt’s Gott – Ihr seid unbezahlbar“ wollen sie die Öffentlichkeit animieren, dem Personal in der Gastronomie mehr Wertschätzung zu schenken. Das Musikvideo feierte am Freitag Premiere.