Von Traktor erdrückt: Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Vellau

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Samstag gegen 14 Uhr in Vellau oberhalb von Algund ereignet. Für den Lenker des Traktors kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Aufnahmen: DLife