„Voodoo-Kult könnte eine Rolle spielen“

Am Freitag wurde O.S. aus Nigeria, dem Mordversuch zur Last gelegt wird, Haftrichter Emilio Schönsberg vorgeführt. O.S. sitzt seit dem gewalttätigen Übergriff auf seine Ex-Partnerin am Bahnhof in Branzoll im Bozner Gefängnis. Der Zustand des Opfers (28) ist weiterhin kritisch. Bei der Haftprüfung wurde O.S. von Pflichtverteidiger Thomas Schnitzer vertreten. Der Nigerianer machte am Freitag von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch. Schnitzer erklärte am Freitag nach der Haftprüfung, dass sein Mandant unter schwerwiegenden mentalen Problemen leide und dass vermutlich ein Voodoo-Kult bei der brutalen mutmaßlichen Tat eine Rolle gespielt haben dürfte.