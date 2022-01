Vor 10 Jahren kenterte die „Costa Concordia“

Am 13. Jänner 2012 ereignete sich vor der Insel Giglio in der Toskana eines der schwersten Unglücke in der Geschichte der Schifffahrt in Italien. Das Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ mit 4200 Menschen an Bord rammte einen Felsen und kenterte. 32 Menschen starben.