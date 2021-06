Vor 12 Jahren: Das Inferno von Viareggio

Am 29. Juni 2009 um 23.48 Uhr explodierte im Bahnhof von Viareggio in der Toskana ein mit Flüssiggas beladener Tankwaggon eines Güterzuges. Die Explosion war so heftig, dass im angrenzenden Stadtviertel ganze Wohnhäuser einstürzten. Die traurige Bilanz: 33 Tote.