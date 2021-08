Vorbild & Kämpfer: Große Trauer um Max Weitlaner

Er war in ganz Südtirol für seine mit Liebe gestalteten Gipsfiguren bekannt: Max Weitlaner aus Innichen, der sich nie von seiner körperlichen Behinderung einschränken ließ, ist nach einem längeren Aufenthalt in der Intensivstation in Innsbruck gestorben.