Wahlmarathon in Spanien

In Spanien sind die Bürger am Sonntag zum vierten Mal binnen vier Jahren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Ein Großaufgebot an staatlichen Sicherheitskräften soll dafür sorgen, dass die Wahl in der Region Katalonien nicht von Unabhängigkeitsbefürwortern gestört wird.