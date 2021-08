Waldbrände in der Türkei: Anwohner fliehen vor Feuerwand

Dramatische Aufnahmen aus Manavgat im Süden der Türkei. Seit Tagen wüten dort große Waldbrände, Anwohner mussten sich vor einer Feuerwand in Sicherheit bringen. Mindestens 8 Menschen kamen ums Leben. Waldbrände wüten derzeit auch in Griechenland, sowie in Süditalien und auf Sardinien.