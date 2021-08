Waldbrände Sizilien: Die Sisyphusarbeit der Südtiroler Feuerwehrleute

Jeden Tag steigen irgendwo neue Rauchschwaden auf: Der Einsatz der 3 Männer der Freiwilligen Feuerwehren Leifers und St. Jakob-Grutzen in Sizilien gleicht einer Sisyphusarbeit. Kaum sind die Brandherde gelöscht, stehen schon wieder neue Flächen in Flammen. Trotzdem ist die Hilfe in Sizilien nicht umsonst: „Die Situation ist unter Kontrolle und wir lernen jeden Tag viel“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Leifers, Patrick Thaler.